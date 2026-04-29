Το δικό του ρεπορτάζ μοιράστηκε ο Γιώργος Λιάγκας σχετικά με την ανακοίνωση του Αντώνη Ρέμου και την απόφασή του να μείνει μακριά από τη νυχτερινή Αθήνα την επερχόμενη σεζόν. Τι αποκάλυψε για τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Τον γύρω του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου, ο Αντώνης Ρέμος, σύμφωνα με την οποία γνωστοποίησε στο κοινό του ότι θα απέχει από τη νυχτερινή Αθήνα την επερχόμενη σεζόν.

Το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το πρωινό», εστίασε στην εν λόγω δημοσίευση παρουσιάζοντας το δικό του ρεπορτάζ.

Ο ίδιος, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του προς τον ερμηνευτή, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τους πιο «δυνατούς» τραγουδιστές της Αθήνας.

Παράλληλα, εστίασε στο γεγονός ότι ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την τελευταία εμφάνισή του στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν φέτος με τον Χρήστο Μάστορα: «Σπεύδει πάρα πολύ γρήγορα – που αυτό κάτι σημαίνει – να ανακοινώσει ότι δεν θα είναι του χρόνου στο ΝΟΧ».

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, παρουσίασε το δικό του ρεπορτάζ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι τυχαίο ότι 2 μέρες μετά το κλείσιμο της σεζόν βγαίνει και ανακοινώνει κάτι τέτοιοι… Κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπήρχε διαφωνία μεταξύ των επιχειρηματιών λόγω της έλευσης του Νίκου Οικονομόπουλου και την αλλαγή της επιχειρηματικής στέγης… Κάποιοι λένε ότι ο Οικονομόπουλος μπορεί με τη φυγή του Ρέμου να πάει στο ΝΟΧ. Σας δίνω την ασφαλή πληροφορία ότι αυτό δεν θα συμβεί…. Ο Οικονομόπουλος θα είναι σε καινούργιο μαγαζί, πολύ κοντά στου Βέρτη», σημείωσε αρχικά.

Με αφορμή τα όσα ανέφερε για τους προαναφερθέντες καλλιτέχνες, ο Γιώργος Λιάγκας, έδωσε και τη δική του εικασία σχετικά με το ποιος θα είναι εκείνος που θα βρίσκεται στο ΝΟΧ, φέρνοντας στο προσκήνιο και το όνομα της Δέσποινας Βανδή:

«Μπορεί η παρουσία της Δέσποινας Βανδή στην τελευταία βραδιά του Αντώνη Ρέμου να μην είναι τυχαία… Εγώ αν με ρωτάτε - και αυτό που λέω τώρα είναι εικασία - δεν πιστεύω ότι θα μείνει έναν χρόνο εκτός. Θα κάνει την εμβληματική συναυλία στη Θεσσαλονίκη και είτε με συναυλιακή προσέγγιση, είτε με μια συνεργασία ενός μήνα να κάνει και κάτι άλλο… Δεν πιστεύω ότι ο Αντώνης ή το κοινό του θα αντέξει. Μπορεί να κάνει κάτι πιο μαζεμένο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει…».

Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Ρέμο δήλωσε: «Πέρσι ο Αντώνης, και το ξέρω καλά, είχε πάρει την απόφαση, μεσούσης της σεζόν, να μην τραγουδήσει φέτος. Πέρσι, πρόπερσι. Και πήρε την απόφαση για πέρσι. Τώρα την ανακοίνωσε την απόφαση. Μην μας κάνει εντύπωση και ένα τρίτο σενάριο βάζω εγώ, να μην ξεκινήσει ο Αντώνης τη χρονιά», και συνέχισε:

«Να κάνει τις επετειακές συναυλίες που θέλει και κάποιες εμφανίσεις privé και τα λοιπά σε κάποια μαγαζιά, ωραία, και καμιά περιοδεία. Και να αργήσει μεν, αλλά να ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Κοτταρίδη και τον κύριο Μαροσούλη, λίγο μεταχρονολογημένα. Δηλαδή, ακόμα και στο ΝΟΧ μπορεί να τον δούμε, λίγο αργότερα».