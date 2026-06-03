Λιάγκας και Αντωνά, πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα.

Μια ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ραδιοφωνική παραγωγός και συνεργάτιδα του «Σαββατοκύριακο Παρέα», Μαρία Αντωνά, εμφανίστηκε μέσω σύνδεσης από γειτονικό πλατό, για να παρουσιάσει ένα ρεπορτάζ.

Η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα, εμφανίστηκε ουσιαστικά πρώτη φορά μαζί με τον παρουσιαστή στον τηλεοπτικό αέρα, με τους τηλεθεατές να παρακολουθούν μια από τις πρώτες κοινές τηλεοπτικές τους στιγμές, μετά τη δημοσιοποίηση της προσωπικής τους σχέσης.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα της σύνδεσης η αμηχανία ήταν εμφανής, με τον παρουσιαστή να επιχειρεί να ελαφρύνει το κλίμα με χιούμορ.

«Γέλα, μην έχεις άγχος παιδί μου», της είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας το χαμόγελό της και δίνοντας πιο χαλαρό τόνο στη συζήτηση. Λίγο αργότερα, συνέχισε με χιουμοριστική διάθεση, σχολιάζοντας: «Θα λυσσάξουν όλοι τώρα. Θα λένε την έβγαλε, θα την έχει εκεί του χρόνου».

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