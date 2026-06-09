Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 65

Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με ένα θέμα υγείας του Γεράσιμου, η Ιουλία προσπαθεί να βγάλει τον Φωκά από τη φυλακή, η Ασπασία είναι δίπλα στην κόρη της αλλά στα μαχαίρια με τον Σταύρο, η Πολυξένη πραγματοποιεί ένα μεγάλο της όνειρο και η Μαγδαληνή αντιμετωπίζει απρόσμενες αλλαγές γύρω της.

Η Πολυξένη περνά μια δύσκολη νύχτα, παλεύοντας με την αίσθηση της μοναξιάς και της εγκατάλειψης, βρίσκοντας προσωρινή στήριξη σε πρόσωπα που της θυμίζουν ότι δεν είναι εντελώς μόνη.

Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με μια αιφνίδια και σκληρή πραγματικότητα γύρω από τον Φωκά, καθώς η υπόθεση παίρνει τροπή που ξεπερνά τις δυνάμεις της και τη φέρνει αντιμέτωπη με φόβους που δεν μπορεί πια να αγνοήσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=AJYO81YxAkI}

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Η Ασπασία, πιεσμένη από τις εξελίξεις με τη Στέλλα και την οικονομική ασφυξία, συγκρούεται με τον Σταύρο, καθώς γίνεται φανερό ότι οι μεταξύ τους ισορροπίες δοκιμάζονται σοβαρά.

Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με αλλαγές γύρω της που την αναγκάζουν να επανεξετάσει τον τρόπο ζωής και τις αξίες της, ενώ ζητήματα από το παρελθόν της οικογένειας επιστρέφουν και προκαλούν ανησυχία.

Η Μελισσάνθη καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες προσωπικών επιλογών, την ώρα που μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας μέσα στην οικογένεια την φέρνει αντιμέτωπη με τους βαθύτερους φόβους της.

H Ιουλία επισκέπτεται τον Φωκά στο κρατητήριο:

{https://www.youtube.com/watch?v=CNlzCmK14HQ}

Η Μελισσάνθη τρέχει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Γεράσιμος:

{https://www.youtube.com/watch?v=l09gGMPCPnc}

Η Ασπασία βλέπει τον Σταύρο να φιλιέται με τη Δέσποινα στο νοσοκομείο:

{https://www.youtube.com/watch?v=_8kftDOmES0}

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 με διπλό επεισόδιο και Παρασκευή στις 23:00.