Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε στις 23:00 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη ακυρώνει όλες τις ελπίδες του Άγγελου, η Ιουλία προσπαθεί να βρει ενοχοποιητικά στοιχεία για τη Λέλα, η Ασπασία καταρρέει μετά τα νέα για την υγεία της Στέλλας, η Πολυξένη ερωτεύεται τον Θαλή και η Μαγδαληνή ζητά εξηγήσεις για την απαγωγή του Οδυσσέα πριν 8 χρόνια.

76ο Επεισόδιο

Η Ασπασία συγκρούεται ανοιχτά με τον Σταύρο μετά τις νέες πληροφορίες για την κατάσταση της Στέλλας, αρνούμενη να αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει πια περιθώριο ελπίδας και αποφασισμένη να συνεχίσει να παλεύει, ακόμη κι αν μείνει μόνη.

Η Ιουλία ενημερώνεται από τη Χωροφυλακή ότι υπάρχουν πλέον ισχυρά στοιχεία για την υπόθεση του Φωκά, όμως η επιμονή της να παραμείνει στη Ρόδο φέρνει ένταση με τα πεθερικά της, που θέλουν να αποφασίσουν διαφορετικά για την κηδεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=808lmGFcdT0}

Η Μαγδαληνή δέχεται ένα απειλητικό τηλεφώνημα που αναμοχλεύει σκοτεινές υποθέσεις του παρελθόντος και την ωθεί να ζητήσει απαντήσεις, τόσο από τον Ιάκωβο και τον Οδυσσέα όσο και από την Τζένη, χωρίς όμως να καταφέρει να μάθει όσα ζητά.

Η Πολυξένη ζει μια από τις πιο δυνατές της μέρες στη δουλειά, με την επαγγελματική της αυτοπεποίθηση να ανεβαίνει, την ώρα που η δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή την φέρνει ξανά στο επίκεντρο.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται όταν μαθαίνει ότι ο γάμος του Άγγελου με τη Μαργκερίτ ακυρώνεται, γεγονός που την ταράζει βαθιά και την αναγκάζει να κάνει ένα τηλεφώνημα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Η Μαγδαληνή ζητά να μάθει από τη Τζένη όλη την αλήθεια για την απαγωγή του Οδυσσέα:

{https://www.youtube.com/watch?v=bLeM1kacZL4}

Η Μελισσάνθη χωρίζει οριστικά με τον Άγγελο:

{https://www.youtube.com/watch?v=AbtEM_dmTq0}

Η Ασπασία λυγίζει μπροστά στο φόβο του θανάτου της Στέλλας:

{https://www.youtube.com/watch?v=t4mVGOVvtFI}