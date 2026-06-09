Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι το παράδειγμα του Μανώλη Γλέζου εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές, συνδέοντας τον αγώνα για την ελευθερία με τη διαρκή αναζήτηση ιστορικής δικαιοσύνης.

Στη διαρκή διεκδίκηση από την Ελλάδα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων για τη ναζιστική κατοχή, αναφέρθηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση με τίτλο «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου», που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, μέσα από την ανάδειξη παραδειγμάτων ηρωισμού και αυτοθυσίας, ενώ ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στον συμβολισμό του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης. Επισήμανε ότι κατά τη ναζιστική Κατοχή το κτήριο του «Παρνασσού» είχε μετατραπεί σε Γερμανικό Στρατοδικείο. Όπως τόνισε, επρόκειτο για «ένα λαμπερό λίκνο τέχνης, πολιτισμού και επιστήμης, που έγινε στα χέρια των βαρβάρων τόπος βίας, πόνου και θανάτου».

Ο περιφερειάρχης Αττικής απότισε φόρο τιμής στον Μανώλη Γλέζο, χαρακτηρίζοντας τον «μεγάλο κοινωνικό αγωνιστή, αθάνατο δημοκράτη, αιώνια ελεύθερο άνθρωπο, παγκόσμιο Έλληνα» και υπογράμμισε ότι το παράδειγμά του εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές, συνδέοντας τον αγώνα για την ελευθερία με τη διαρκή αναζήτηση ιστορικής δικαιοσύνης.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, σημειώνοντας ότι «για την Ελλάδα, το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου είναι πρωτίστως θέμα ιστορικής δικαιοσύνης. Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής κατοχής».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στις τραγικές συνέπειες της Κατοχής, και έκανε λόγο για τις ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες που υπέστη η χώρα, από το Δίστομο και τα Καλάβρυτα έως την Κάνδανο και το Κομμένο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στους τόπους μαρτυρίου της Αττικής, όπως η Κομαντατούρ της οδού Μέρλιν, το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου και το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη της Αντίστασης και των θυσιών του ελληνικού λαού.

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Επανέλαβε ότι η επίσημη θέση της Ελληνικής Πολιτείας παραμένει σταθερή και αμετάβλητη, τονίζοντας πως «το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοικτό και ενεργό», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να θεωρείται λήξαν όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα ιστορικής και ηθικής τάξης».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Αττικής, επισήμανε ότι οι ελληνικές διεκδικήσεις δεν στρέφονται κατά του γερμανικού λαού, αλλά απέναντι στον ναζισμό και σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού. «Γιατί οι μεγάλες δημοκρατίες δεν οικοδομούν το μέλλον τους πάνω στη λήθη. Το οικοδομούν πάνω στην αλήθεια, στη μνήμη και στην ηθική ευθύνη απέναντι στην ιστορία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει τον αγώνα αυτό «με σοβαρότητα, επιμονή, θεσμική συνέχεια, ενότητα και εθνική ομοψυχία».

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσαν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος», παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Προκόπης Παπαστράτης, ο επίκουρος καθηγητής Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Δημήτρης Κούρτης, η διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex Λη Σαράφη και ο διδάκτωρ του ΕΚΠΑ Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, ενώ τον συντονισμό έκαναν ο Μανόλης Χατζηνάκης και ο Θανάσης Πετράκος.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ