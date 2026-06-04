Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και η κοινή ισχυρή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και για συντονισμό των σχετικών δράσεων.

Γεύμα εργασίας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδο κ. Ιερώνυμο, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της τρέχουσας συνοδικής περιόδου και οι Μητροπολίτες της Αττικής παρέθεσαν ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, σε κλίμα εγκαρδιότητας, αμοιβαίου σεβασμού και ουσιαστικού. διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και η κοινή ισχυρή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών και για συντονισμό των σχετικών δράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πολύπλευρο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, που επιτελεί καθημερινά την Εκκλησία της Ελλάδος, μέσα από τις Ιερές Μητροπόλεις, τις Ιερές Ενορίες, τις κοινωνικές δομές, τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, τα φιλόπτωχα ταμεία και τα προγράμματα στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει έμπρακτα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το έργο της Εκκλησίας στους 66 Δήμους της Αττικής και στους τόπους Μητροπόλεις.

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Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζει και σέβεται ιδιαίτερα τον διαχρονικό ρόλο της ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και προσφοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία Εκκλησίας. και αυτοδιοίκησης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και της στήριξης των πολιτών που έχουν ανάγκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά του για τη στενή και ουσιαστική συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και δη με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος «χωρίς πολλά λόγια, αποδεικνύει κάθε μέρα ότι είναι ένας δημόσιος άνδρας της δράσης, που στέκεται. έμπρακτα στο πλευρό των πολιτών και πιστεύει ιδιαίτερα στις συνέργειες με την Εκκλησία της Ελλάδος και τις Ιερές Μητροπόλεις», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Μαζί» υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος «ενωμένοι και με τις αρχές και τις αξίες που μας συνέχουν, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα για τις ζωές των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα αυτών που είναι οι πλέον αδύναμοι - μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά». Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει συναντίληψη για την αντιμετώπιση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες.

Στο γεύμα παρακάθησαν ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομος και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, Καστοριάς κ. Καλλίνικος, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου και Πάργας κ. Βαρθολομαίος. Σεραπίων και Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος, μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της τρέχουσας συνοδικής περιόδου, ενώ το παρών έδωσαν ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης μαζί με τους στενούς του κληρικούς συνεργάτες.

Από τους Μητροπολίτες της Αττικής παρακάθησαν στο γεύμα οι Σεβασμιώτατοι Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κύριλλος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος και Περιστερίου κ. Γρηγόριος.