Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το επόμενο ραντεβού με τα Hμισκούμπρια στο Release Athens Festival είναι στις 3 Ιουλίου.

Sold οut, sing along, πρόταση γάμου και χορός: τα Ημισκούμπρια έστησαν το απόλυτο anniversary πάρτι στο Release Athens.

Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, νοσταλγία και αστείρευτη ενέργεια χάρισαν χθες τα Ημισκούμπρια στην κατάμεστη Πλατεία Νερού σε ένα sold out show που επιβεβαίωσε πανηγυρικά τη θέση που κατέχουν εδώ και δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με πανέξυπνα intro που συγκίνησαν τους άνω των… -άντα - και όχι μόνο -, το κοινό ήταν πρωταγωνιστής παρέα με Μιθριδάτη, Μεντζέλο (ΔΜ) και Πρύτανη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα εντυπωσιακά visuals που συνόδευσαν όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους - θρυλικές ελληνικές cult ταινίες, αρχειακό υλικό της μπάντας και πρωτότυπες δημιουργίες - συμπλήρωσαν ιδανικά το χιούμορ, την αισθητική και το σύμπαν των Ημισκουμπρίων.

Οι εκπλήξεις δεν έλειψαν. Ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέβηκε στη σκηνή για το «Je Suis Bossu», η Ευρυδίκη συμμετείχε στο «Αν Ήσουν Άλλος», μέλη των Going Through έδωσαν το δικό τους στίγμα και βέβαια η πιο viral στιγμή, η διακοπή της συναυλίας για να παρακολουθήσουμε «απευθείας» από τις οθόνες μια πρόταση γάμου!

«Greek Lover», «Μαγική τσατσάρα», «Μπραζίλ» ήταν μερικά highlights σε ένα σετ δυόμισι ωρών!

Το φινάλε ήρθε με τα «Discoteque» και «Πάμε Όλοι Μαζί Σε Μια Παραλία», σε μια έκρηξη χαράς, χορού και συλλογικής μνήμης.

Κανείς δεν έμεινε ακίνητος, το κοινό τραγουδούσε, χόρευε και γιόρταζε μια μουσική κληρονομιά που συνεχίζει να ενώνει γενιές.

Τη βραδιά άνοιξε ιδανικά ο DJ S, βάζοντας από νωρίς τον τόνο για όσα θα ακολουθούσαν.

Το επόμενο ραντεβού με τα Hμισκούμπρια στο Release Athens Festival είναι στις 3 Ιουλίου, με τα εναπομείναντα εισιτήρια να είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα.