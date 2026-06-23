Ένα συγκινητικό βίντεο από τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Για συναυλία στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει ορισμένες από τις πιο γνωστές επιτυχίες του.

Στη σκηνή ωστόσο ύστερα από λίγη ώρα, βρέθηκε και ο μικρός Γιώργος, ο οποίος χόρεψε ζεϊμπέκικο και έκανε τον ερμηνευτή να γονατίσει δίπλα του για να τον παρακολουθήσει.

Ειδικότερα, την ώρα που ο τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι του «Τι να πεις για εμένα», ο μικρός Γιώργος, που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από πέντε ετών, στάθηκε δίπλα του, και με πηγαίο το ρυθμό, άρχισε να κάνει τις φιγούρες του, κάνοντας τους παραβρισκόμενους να χειροκροτούν για εκείνον.

Χωρίς να χάσει ούτε ένα βήμα στάθηκε δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και ξεκίνησε να χορεύει με τον δικό του τρόπο τον πιο δημοφιλή χορό της χώρας.

Από την πλευρά του ο τραγουδιστής, παρακινούσε το κοινό έτσι ώστε να εμψυχώσει το μικρό Γιώργο. Μάλιστα, στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, αναφέρεται: «Ο Αργυρός τραγουδάει αλλά ο μικρός έκλεψε όλη την παράσταση».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη συναυλία ήταν αφιερωμένη σε νεαρό που δίνει μάχη με την υγεία του, ενώ στη σκηνή μαζί του βρέθηκε και ο Δήμος Αναστασιάδης με τον Αργυρό να μοιράζεται στιγμιότυπα και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.