Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη και η αποκάλυψη ότι θα μιλήσει για όσα δεν έχει σχολιάσει μέχρι σήμερα.

Με μία νέα, ανατρεπτική ανάρτηση επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, κάνοντας μία ιδιαίτερη ανακοίνωση στους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, το όνομα του ερμηνευτή ήρθε στο προσκήνιο και η καθημερινότητά του απασχόλησε αρκετές φορές τα μέσα, με τον ίδιο να διατηρεί μία ουδέτερη στάση απέναντι σε όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, πέρασε ένα πρόβλημα υγείας που τον κράτησε για μερικές ημέρες εκτός πίστας, ωστόσο δεν σταμάτησε να εργάζεται και να τραγουδά.

Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης, ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους και τους θαυμαστές του, ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει και να αναφερθεί σε όσα δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μία δική του πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, χωρίς ωστόσο να αναφέρει μέχρι στιγμής σε τι αναφέρεται.

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Στο σχετικό απόσπασμα ακούγεται να λέει: «Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας, ότι τα πράγματα που μου ανήκαν περίμενα να μου έρθουν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ για να μην στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους; Έτσι λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα. Χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι, όπως είναι. Αφηγηματικά, σαν αφηγητής. Άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο, μόνο στο τσιγάρο».