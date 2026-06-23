Η συγκινητική ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα για τον χαμό του Αρκούδου. Το μήνυμα που έλαβε!

Με μία συγκινητική ανάρτηση επέλεξε να αποχαιρετήσει ο Δημήτρης Παπανώτας το σκυλάκι του το οποίο έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ωστόσο της αναμνήσεις που χάρισε στον παρουσιαστή.

Εμφανώς συγκινημένος και επηρεασμένο από τον χαμό του κατοικίδιου του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές και εικόνες που έχει χαραγμένες στο μυαλό του, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ο Αρκούδος, όπως τον έλεγε, υπήρξε η συντροφιά του για 12 ολόκληρα χρόνια.

Το σκυλάκι, φαίνεται να έφυγε μεγάλο σε ηλικία, ωστόσο ο ίδιος θυμάται τη στιγμή που τον φώναξε για να πάνε βόλτα και ο Αρκούδος δεν ανταποκρίθηκε.

Στην δημοσίευσή του, συμπεριέλαβε μερικές φωτογραφίες από τον πιστό του φίλο και τις συνόδευσε με μία βαθιά συγκινητική λεζάντα: «Το πιό καλό σκυλάκι του κόσμου! Του το έλεγα και κσταλάβαινε ακριβώς τι του λέω. Ο Αρκουδάκος μου, έφυγε πλήρης ημερών, ήσυχα και αθόρυβα, στον ύπνο του. Δεν ήταν απλά καλό σκυλί. Ήταν άνθρωπος σε σώμα σκύλου. Ευγενικός, πιστός, δεν χρειάστηκε ποτέ αλυσίδα, από την πρώτη μέρα που με διάλεξε».

Ερχόταν πάντα από πίσω μου χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ μήπως επιτεθεί σε άλλα σκυλάκια ή γάτες, ή μήπως πεταχτεί στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Φιλικός με όλα τα πλάσματα γύρω του, αφοσιωμένος , καθαρός... Δεν έκανε ποτέ ούτε μία ζημιά! Ούτε ως κουτάβι! Μαζί περάσαμε 12 χρόνια. Ταξιδέψαμε, βγήκαμε, διασκεδάσαμε, δουλέψαμε, περπατούσαμε μαζί πολλά χιλιόμετρα συνήθως στην παραλία... Έχουμε γράψει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα βόλτα... Όποιος γνώρισε τον Αρκούδο ξέρει».

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«Όλοι εκπλήσσονταν με τον ήπιο και ευγενικό χαρακτήρα του. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα τον θυμούνται πάντα. Και γω θα τον έχω πάντα σε μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Καλό ταξίδι αγοράκι μου...».

«ΥΓ. Είναι πολύ σκληρό να χάνεις ένα τέτοιο πλάσμα. Ένα πλάσμα που σε αγάπησε τόσο βαθιά, που φρόντισε ακόμα και το φευγιό του να μην σε προβληματίσει. Να φύγει ήσυχα και γλυκά. Με την τελευταία εικόνα να είναι μια εικόνα καθημερινή. Έφυγε στη στάση που κοιμόταν. Έδειχνε ζωντανός! Τον φώναξα να πάμε βόλτα κι απλά δεν σηκώθηκε...».

Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, ο Δημήτρης Παπανώτας, μοιράστηκε ακόμη μία συγκινητική ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Μέσω αυτής, θέλησε να παρουσιάσει την αγνή καρδιά που είχε ο Αρκούδος. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα που έλαβε, από χρήστη του Instagram, που περιέγραφε τη στιγμή που το σκυλάκι δέχτηκε την αγκαλιά από ένα άγνωστο κορίτσι στο δρόμο.

«Αυτό ήταν το αγόρι μου! Ένα υπέροχο πλάσμα!», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα ο παρουσιαστής.

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