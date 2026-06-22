Έφυγε μετά από μάχη με βαριά ασθένεια.

Θλίψη στον χώρο του πολιτισμού για τον θάνατο του Παύλου Κουρτίδη, ηθοποιού, σκηνοθέτη, χορογράφου και δημιουργού του Θεάτρου ΠΚ στον Νέο Κόσμο.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου φίλου και συνεργάτη.

Ο Παύλος Κουρτίδης υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα της τέχνης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο μέσα από τη δημιουργία του Θεάτρου ΠΚ, ενός ξεχωριστού χώρου πολιτισμού που φιλοξένησε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Ξεχώρισε για τη δράση του ως ηθοποιός, χορογράφος και σκηνοθέτης, υπηρετώντας με αφοσίωση τον χώρο του θεάτρου.

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες σειρές, όπως οι «Άγριες Μέλισσες», «Ηλέκτρα» και «Το Κόκκινο Ποτάμι».

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