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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ελληνικό, προκαλώντας κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο στάθμευσης του κτηρίου, ενώ για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.