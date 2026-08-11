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Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Ελιές. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ελιές, στις Βολίμες και πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη ακόμη 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις Ελιές να απομακρυνθούν προς Βολίμες.

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