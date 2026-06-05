Η επίθεση στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα της Περιφέρειας Αττικής σημειώθηκε λίγο στις 3:55 το πρωί.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες είναι περισσότεροι του ενός. Η επίθεση στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα σημειώθηκε λίγο στις 3:55 το πρωί.

Χαρδαλιάς: Ούτε φοβόμαστε, ούτε θα κάνουμε πίσω

Με αφορμή την επίθεση ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, απάντησε: «Όσοι θρασύδειλα κρύβονται πίσω από τις κουκούλες, να γνωρίζουν ότι ούτε φοβόμαστε ούτε θα κάνουμε πίσω. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, η ασυδοσία θα τελειώσει οριστικά και τα έργα θα προχωρήσουν και θα παραδοθούν στους πολίτες.

Αυτοί όμως και θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν.

Να είναι βέβαιοι».