Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διμερείς συμφωνίες με τις Βρυξέλλες.

Η Ελβετία απέρριψε μέσω δημοψηφίσματος την πρόταση που προέβλεπε τον περιορισμό του πληθυσμού της χώρας, σε μια ψηφοφορία που είχε εξελιχθεί σε πεδίο αντιπαράθεσης γύρω από τη μετανάστευση, την οικονομία και το μέλλον των σχέσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρωτοβουλία, που προωθήθηκε από το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), προέβλεπε ότι ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας δεν θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050. Παράλληλα, άνοιγε τον δρόμο για αναθεώρηση ή ακόμη και κατάργηση της συμφωνίας ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν επιτυγχανόταν ο στόχος συγκράτησης του πληθυσμού.

Το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Ελβετία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με έντονες συζητήσεις για τις επιπτώσεις της αυξημένης μετανάστευσης. Οι υποστηρικτές της πρότασης υποστήριζαν ότι η πληθυσμιακή αύξηση ασκεί ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά κατοικίας, στις μεταφορές, στις δημόσιες υποδομές και στο περιβάλλον, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα ελέγχου.

Από την άλλη πλευρά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η πλειονότητα των πολιτικών κομμάτων αλλά και οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της πρωτοβουλίας. Υποστήριζαν ότι ένας τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε να προκαλέσει ελλείψεις εργατικού δυναμικού, να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις στις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο.

Οικονομία και ευρωπαϊκές σχέσεις έκριναν το αποτέλεσμα

Καθοριστικό ρόλο στην τελική ετυμηγορία φαίνεται πως διαδραμάτισε η ανησυχία για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις. Πολλοί αναλυτές προειδοποιούσαν ότι η εφαρμογή της πρότασης θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά κλάδους που βασίζονται σε εργαζομένους από το εξωτερικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελβετική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

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Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διμερείς συμφωνίες με τις Βρυξέλλες. Η πιθανότητα αμφισβήτησης της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μήνυμα για το μέλλον

Η απόρριψη της πρότασης δεν σημαίνει ότι το μεταναστευτικό παύει να αποτελεί κεντρικό πολιτικό ζήτημα στην Ελβετία. Αντίθετα, το αποτέλεσμα δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών επιθυμεί να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της πληθυσμιακής αύξησης χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η οικονομική σταθερότητα και οι διεθνείς συνεργασίες της χώρας.

Το δημοψήφισμα καταγράφεται ήδη ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς ανέδειξε το δίλημμα ανάμεσα στον αυστηρότερο έλεγχο της μετανάστευσης και στη διατήρηση του ανοιχτού οικονομικού μοντέλου που έχει συμβάλει καθοριστικά στην ευημερία της Ελβετίας.

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