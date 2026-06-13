Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί κατά 10% μέσα σε μία δεκαετία, ξεπερνώντας τα 9,1 εκατομμύρια στα τέλη του 2025.

Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται την Κυριακή στις κάλπες για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της χώρας, καθώς καλούνται να αποφασίσουν εάν ο συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050.

Η πρωτοβουλία, που προωθείται από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), προβλέπει την ενεργοποίηση αυστηρότερων περιορισμών στη μετανάστευση εφόσον ο πληθυσμός ξεπεράσει τα 9,5 εκατομμύρια, με περικοπές κυρίως στα προγράμματα ασύλου και οικογενειακής επανένωσης. Αν ο αριθμός των κατοίκων υπερβεί τα 10 εκατομμύρια, η κυβέρνηση θα μπορούσε ακόμη και να τερματίσει τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί κατά 10% μέσα σε μία δεκαετία, ξεπερνώντας τα 9,1 εκατομμύρια στα τέλη του 2025. Παράλληλα, το 41% των κατοίκων διαθέτει μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν μόνιμα στη χώρα και περίπου 340.000 διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα για να εργαστούν.

Οι υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή αύξηση επιβαρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες, αυξάνει τις τιμές των ενοικίων και δημιουργεί πιέσεις στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το SVP, ακόμη και με την εφαρμογή του πλαφόν θα εξακολουθούν να εγκαθίστανται στην Ελβετία περίπου 40.000 νέοι κάτοικοι κάθε χρόνο.

Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματικός κόσμος εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης. Μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί επισημαίνουν ότι η ελβετική οικονομία βασίζεται σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό, ιδιαίτερα στους τομείς της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας και της υγείας. Προειδοποιούν ότι αυστηροί περιορισμοί στη μετανάστευση θα μπορούσαν να περιορίσουν την καινοτομία, να αποδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να δυσκολέψουν την προσέλκυση διεθνούς ταλέντου.

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Παράλληλα, οικονομολόγοι εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη κατάργηση της ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τις οικονομικές σχέσεις της Ελβετίας με τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο, δημιουργώντας αβεβαιότητα για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το εκλογικό σώμα παραμένει διχασμένο, με οριακό προβάδισμα όσων αντιτίθενται στην πρόταση, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ιδιαίτερα αμφίρροπο.