Μετά τη μετατροπή, τα δάνεια θα εξυπηρετούνται με σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90% για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά τους, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Περιορισμένη παραμένει μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των δανειοληπτών με στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στη ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς περίπου οι μισοί από όσους μπορούν να επωφεληθούν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον λίγους μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Παρά τα σημαντικά κίνητρα που προβλέπει το πρόγραμμα, με «κούρεμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας έως και 50%, περίπου 19.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει αίτημα ένταξης σε σύνολο 38.067 δανείων που εκτιμάται ότι μπορούν δυνητικά να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, περίπου 14.000 δανειολήπτες φαίνεται ότι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να ενταχθούν στις ευνοϊκότερες κατηγορίες, οι οποίες προβλέπουν βελτίωση της ισοτιμίας από 20% έως 50%. Οι υπόλοιποι μπορούν να αξιοποιήσουν την οριζόντια ρύθμιση με έκπτωση 15% στην ισοτιμία, χωρίς περιορισμούς ως προς το εισόδημα ή την περιουσία.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας εκπνέει στις 19 Αυγούστου, γεγονός που αφήνει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για όσους δεν έχουν ακόμη κινηθεί.

Στην πλατφόρμα υποβάλλουν αίτηση οι δανειολήπτες που διεκδικούν κλιμακωτό «κούρεμα» από 20% έως 50%, ενώ όσοι δικαιούνται μόνο την οριζόντια μείωση 15% απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα ή στον servicer που διαχειρίζεται το δάνειό τους για τη μετατροπή του σε ευρώ.

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Η ρύθμιση αφορά τόσο ενήμερα όσο και ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Για τις οφειλές που βρίσκονταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στις 19 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπεται πρώτα η ρύθμισή τους, είτε απευθείας με τον πιστωτή είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου στη συνέχεια να καταστούν επιλέξιμες για τη μετατροπή.

Μετά τη μετατροπή, τα δάνεια θα εξυπηρετούνται με σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90% για όλη την υπολειπόμενη διάρκειά τους, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στις τράπεζες παραμένουν σήμερα 20.625 δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δισ. ελβετικών φράγκων, ενώ ακόμη 17.442 δάνεια, συνολικού ύψους 3 δισ. ελβετικών φράγκων, βρίσκονται υπό τη διαχείριση servicers.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη ενίσχυση του ελβετικού νομίσματος αυξάνει τη συναλλαγματική επιβάρυνση για όσους καθυστερούν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση, καθώς η τρέχουσα ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1 ευρώ προς 0,92 ελβετικά φράγκα, έναντι 0,94 τον περασμένο Δεκέμβριο, αυξάνοντας την αξία της οφειλής σε ευρώ πριν από την εφαρμογή του μηχανισμού ελάφρυνσης.