Παράταση για την ένταξη στην ρύθμιση δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, Για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι έχουν ήδη υποβληθεί 14.000 αιτήσεις ένταξης, επισημαίνοντας πως η ρύθμιση αποδίδει και γι’ αυτό θα δοθεί παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως τόνισε, το περιεχόμενο της ρύθμισης δεν πρόκειται να αλλάξει, ενώ προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλής όσο και διαφοροποίηση της αντιμετώπισης ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοινώνει την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν.5264/2025 (Α’ 239), για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η ως άνω Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τις ακόλουθες Κατηγορίες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η βεβαίωση κατάταξης σε μία εκ των τριών Κατηγοριών καθορίζει τους ευνοϊκούς όρους μετατροπής δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ ως εξής:

Κατηγορία 1:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και

Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3:

Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

• Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα

• Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου

• Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής

• Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις

• Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων

• Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).