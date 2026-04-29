Η αναστάτωση της Κατερίνα Καινούργιου με φωτογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο της ίδιας και της οικογένειάς της, που αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγες εβδομάδες μετά από τη γέννηση της κόρης της η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε ιδιαίτερα νευριασμένη, αναστατωμένη και έτοιμη να κινηθεί νομικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, μία φωτογραφία, αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης ήταν ο λόγος που την οδήγησε στο να κάνει την συγκεκριμένη ανάρτηση όπου αναφέρει:

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια «ζωή» για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου !!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου!».

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η μορφή της παρουσιάστριας, όσο και του συντρόφου της Παναγιώτη Κουτσουμπή, να κρατούν στην αγκαλιά τους τη νεογέννητη Ξένια – Αλεξάνδρα, ωστόσο πρόκειται για μία πλαστή φωτογραφία που δημιουργήθηκε με την βοήθεια του ΑΙ.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μέσω της ανάρτησης που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, κατέστη σαφές ότι αν χρειαστεί θα προβεί σε νομικές κινήσεις, καθώς χρησιμοποιείται η εικόνα της και των οικείων της για δημόσια χρήση χωρίς την άδειά της.