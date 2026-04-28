H Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, την τελευταία που γίνεται ημέρα Τρίτη καθώς από την επόμενη εβδομάδα η κλήρωση θα γίνεται κάθε Τετάρτη, χρειάστηκαν 4 διαδοχικές κληρώσεις για να αναδειχθεί ο μεγάλος λαχνός.

Μετά την τέταρτη κατά σειρά κλήρωση, προέκυψε ο αριθμός 14576, σειρά η 3η και στοιχείο το Ε. Ο συγκεκριμένος λαχνός έχει πωληθεί και κερδίζει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου, ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.

Ο ίδιος αριθμός στην 3η σειρά και στοιχεία Α+Β+Γ+Δ κερδίζουν από 50.000 ευρώ ενώ 250.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τον αριθμό 14576 αριθμός 75362 στην 6η σειρά στοιχείο Β κερδίζει 225.000 ευρώ και ο ίδιος λαχνός στην ίδια σειρά στοιχεία Α,Γ,Δ,Ε κερδίζει 50.000 ευρώ. Από 25.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 14576 στη 2η σειρά και στοιχεία Α-Ε ενώ από 15.000 ευρώ κερδίζει ο λαχνός 14578 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 2η, 3η και 4η και στοιχεία Α-Ε.

Ο αριθμός 54473 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι εξής αριθμοί: 6516, 9300, 25268, 30446, 37333, 41550, 44699, 61620 και 70389.

