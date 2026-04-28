Στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, την τελευταία που γίνεται ημέρα Τρίτη καθώς από την επόμενη εβδομάδα η κλήρωση θα γίνεται κάθε Τετάρτη, χρειάστηκαν 4 διαδοχικές κληρώσεις για να αναδειχθεί ο μεγάλος λαχνός.
Μετά την τέταρτη κατά σειρά κλήρωση, προέκυψε ο αριθμός 14576, σειρά η 3η και στοιχείο το Ε. Ο συγκεκριμένος λαχνός έχει πωληθεί και κερδίζει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου, ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.
Ο ίδιος αριθμός στην 3η σειρά και στοιχεία Α+Β+Γ+Δ κερδίζουν από 50.000 ευρώ ενώ 250.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τον αριθμό 14576 αριθμός 75362 στην 6η σειρά στοιχείο Β κερδίζει 225.000 ευρώ και ο ίδιος λαχνός στην ίδια σειρά στοιχεία Α,Γ,Δ,Ε κερδίζει 50.000 ευρώ. Από 25.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 14576 στη 2η σειρά και στοιχεία Α-Ε ενώ από 15.000 ευρώ κερδίζει ο λαχνός 14578 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 2η, 3η και 4η και στοιχεία Α-Ε.
Ο αριθμός 54473 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι εξής αριθμοί: 6516, 9300, 25268, 30446, 37333, 41550, 44699, 61620 και 70389.
