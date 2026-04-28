Η πρόταση αφορά εκκρεμείς και υφιστάμενες υποθέσεις αποζημιώσεων, δίνοντας έμφαση στην αποφόρτιση των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να καταθέσουν αύριο (28/04) στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου, η οποία αφορά τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και την ενεργοποίηση του άρθρου 11 του ν. 5293/2026, που προβλέπει τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ολοκληρωθεί μια μακρά και επιβαρυντική διαδικασία για τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι επί τρία χρόνια βιώνουν μια συνεχιζόμενη δοκιμασία.

«Η κίνηση αυτή δεν προέκυψε εν κενώ. Αντιθέτως, αποτελεί αποτέλεσμα μιας ευρύτερης, πιο ”ήσυχης” διεργασίας, που εξελίσσεται εδώ και μήνες, με επαφές, συζητήσεις και κυρίως μια προσπάθεια να ακουστούν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο επίκεντρο της τραγωδίας. Η πρόταση προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα ούτε θα συνεχίζει όσα έχουν ήδη ασκηθεί σε υποθέσεις που αφορούν χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας» αναφέρουν πηγές και προσθέτουν:

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ρύθμιση έρχεται να καλύψει ένα πεδίο όπου μέχρι σήμερα οι δικαστικές διαδικασίες μπορούσαν να διαρκέσουν για χρόνια, παρατείνοντας την ψυχική επιβάρυνση των οικογενειών. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εντάσσεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για υποθέσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, το οποίο θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και στο οποίο πλέον υπάγεται και η τραγωδία των Τεμπών.

«Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο μέχρι σήμερα οι δικαστικές διαδρομές μπορούσαν να κρατήσουν χρόνια, παρατείνοντας μια ανοιχτή πληγή», σημειώνουν οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι «η ρύθμιση έρχεται να "κουμπώσει" στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υποθέσεις ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, που θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, εντάσσοντας σε αυτό το πλαίσιο και το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο να περιοριστεί η περαιτέρω επιβάρυνση των οικογενειών των θυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε ήδη κινηθεί με επιστολή προς τον ΟΣΕ ζητώντας την παραίτηση από ένδικα μέσα σε σχετικές υποθέσεις, ενώ σε άλλη τραγωδία, όπως αυτή στο Μάτι, είχε υπάρξει αντίστοιχη κίνηση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη με την απόσυρση έφεσης του Δημοσίου.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη κατεύθυνση παρεμβάσεων που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των οικογενειών των θυμάτων. Σε ανάλογο πλαίσιο, είχε κινηθεί και παλαιότερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με επιστολή προς τον ΟΣΕ για παραίτηση από ένδικα μέσα σχετικά με αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων, ενώ σε διαφορετική υπόθεση -την τραγωδία στο Μάτι- είχε καταγραφεί αντίστοιχη πρωτοβουλία από τον Κυριάκο Πιερρακάκη με την απόσυρση έφεσης του Δημοσίου, ως πράξη ηθικής δικαίωσης για τα θύματα».

Διευκρινίζεται επίσης ότι η ρύθμιση θα εφαρμοστεί τόσο σε εκκρεμείς υποθέσεις όσο και σε περιπτώσεις όπου έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, και αφορά αποκλειστικά αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί μια ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη των θυμάτων και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

«Η Πολιτεία δεν μπορεί να αναιρέσει όσα συνέβησαν στα Τέμπη, μπορεί όμως να διαμορφώσει διαφορετικούς όρους στη διαχείριση των συνεπειών για τις οικογένειες των θυμάτων. Η απόφαση να μην επιμένει το Δημόσιο σε πολυετείς δικαστικές διεκδικήσεις για ζητήματα ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης επιχειρεί να περιορίσει μια επιπλέον επιβάρυνση για τους συγγενείς, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να έχει βαθύ κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.