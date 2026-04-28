Αντιδράσεις για τη δήλωση παράστασης του Δημοσίου στη δίκη.

Μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανακη και δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας στην υπόθεση Καραμανλή ανήγγειλε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην επιθεωρητή διοίκησης, Θέμης Σοφός.

Κατέθεσε τις αντιρρήσεις του επί της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου εναντίον μόνο των σιδηροδρομικών υπαλλήλων. Χαρακτήρισε υποκριτική, ψευδή, παράνομη και αβάσιμη την δήλωση παράστασης του δημοσίου και επιφυλάχθηκε να καταθέσει μήνυση στον Κ. Κυρανακη.

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 27 Μαΐου.

