Η δίκη για την σύμβαση 717 που συνδέεται με το δυστύχημα των Τεμπών, θα συνεχιστεί στις 28 Μαΐου, με έναν πλέον κατηγορούμενο ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος.

Έπαυσε οριστικά, λόγω θανάτου, η ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί σε βάρος του ενός εκ των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την υπόθεση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που συνδέεται με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Την οριστική παύση της δίωξης σε βάρος του ελεγκτή Δημήτρη Τραπεζιώτη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας

αφού ανέγνωσε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου η οποία διαβιβάστηκε στο δικαστήριο από τον Δήμο καταγωγής του εκλιπόντος.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο Δημήτρης Τραπεζιώτης απεβίωσε στις 15 Απριλίου 2026 στην οικία του στο Χαλάνδρι, χωρίς όμως σε αυτό να προσδιορίζεται η αιτία θανάτου. Συνήγοροι συγγενών των θυμάτων ζήτησαν να διευκρινιστεί επισήμως ποια ήταν η αιτία θανάτου και μετά να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Άλλοι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας όμως ζήτησαν να επιβεβαιωθεί με τα σχετικά πιστοποιητικά η αιτία θανάτου, αλλά να ανακοινωθεί η παύση της δίωξης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει αν θα αναζητήσει ιατρικές βεβαιώσεις για τον θάνατο.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις αντιρρήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου ελεγκτή. Ο συνήγορος είπε στο δικαστήριο ότι διαφωνεί με τους συναδέλφους του υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς, όπως ανέφερε, δεν προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αξίωσης τους και της πράξης που αποδίδεται στον εντολέα του.

