Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε διακοπή της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι «το γεγονός του θανάτου δεν αμφισβητείται» και μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως.

Ο αιφνίδιος θάνατος ενός εκ των δύο κατηγορούμενων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κυριάρχησε, όπως ήταν αναμενόμενο, στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, όπου συνεχίζεται η διαδικασία.

Οι δύο ελεγκτές της ΕΑΔ, που είχαν οριστεί από τις εισαγγελικές αρχές για τον έλεγχο της σύμβασης, κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος λόγω «αντιφάσεων μεταξύ ευρημάτων και συμπερασμάτων».

«Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου», δήλωσε ο Χρήστος Πουλάκος, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορος του θανόντος, χωρίς να προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, ζήτησε να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να μείνει κάτι συσκοτισμένο και θολό» και θέτοντας το ερώτημα «πέθανε σε ύποπτες συνθήκες;»

Η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη υπογράμμισε ότι «το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορουμένου ελεγκτή τόνισε πως «η δίκη πρέπει να γίνει χωρίς σενάρια» και «με τους κανόνες της δικονομίας».

Το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, προκειμένου να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή.

Όταν, πάντως, ο νομικός σύμβουλος του κράτους που υπερασπιζόταν τον αποθανόντα ελεγκτή προσκόμισε στο δικαστήριο, αντί για βεβαίωση θανάτου, ανακοίνωση συνδικαλιστικού Σωματείου, οι τονοι ανέβηκαν στη διαδικασία.

Ο νομικός σύμβουλος προσκόμισε την ανακοίνωση που εξέδωσε για τον θάνατο του ελεγκτή η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, δηλώνοντας ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει σχετικό επίσημο έγγραφο.

Η προσκόμιση της ανακοίνωσης, αντί ληξιαρχικής πράξης θανάτου, προκάλεσε τις αντιδράσεις των συνηγόρων των θυμάτων.

Η πλευρά των συγγενών υποστήριξε ότι ο συνήγορος του εκλιπόντος σκοπίμως δεν μερίμνησε ώστε να προσκομισθεί στο δικαστήριο επίσημη βεβαίωση θανάτου, με στόχο να δημιουργηθεί θέμα ακυρότητας της διαδικασίας.