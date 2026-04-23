«Αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Στον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη προσήλθε το πρωί για να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης.

Ο κ. Ασλανίδης ο οποίος έμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου μιάμιση ώρα μιλώντας στους δημοσιογράφους, επανέλαβε το αίτημα όλων των οικογενειών των 57 θυμάτων και των επιζώντων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον κ. Καραμανλή το οποίο είναι σε βαθμό πλημμελήματος, τονίζοντας: «Είναι απαράδεκτο και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών το κατηγορητήριο το οποίο είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος που αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστελέχωση του ΟΣΕ. Καμία αναφορά στο έγκλημα στα Τέμπη, καμία αναφορά ότι επί τόσα χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι θα γινόταν το δυστύχημα . Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Απλά η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη προχωράει. Αυτή η λειτουργία της είναι… Άλλοι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν όπως πρέπει».

Ο Παύλος Ασλανίδης επιπλέον αναφερόμενος στη δήλωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή από το βήμα της Βουλής αναφορικά με την εμπλοκή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε: «άκουσα ότι ο Καραμανλής δήλωσε ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα τον κυνηγούσαν. Εγώ έχω να πω ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο και όχι να έχει ένα Υπουργείο Μεταφορών, με όλο αυτό».

