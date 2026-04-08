Δεκτή έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο την προσφυγή Τηλκερίδη για εκταφή και εξετάσεις στο εξωτερικό.

Η αποδοχή της προσφυγής της οικογένειας του Χρήστου Τηλκερίδη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας ανοίγει το δρόμο για την διενέργεια εξετάσεων μετά τις εκταφές των σορών των θυμάτων των Τεμπών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας με βούλευμά του κάνει ομόφωνα δεκτή την προσφυγή της οικογένειας Τηλκερίδη και εγκρίνει όλες τις «αναγκαίες εξετάσεις για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του γιου τους, Άγγελου καθώς και τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, ανεξάρτητα αν πρέπει να διενεργηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Για τη δεύτερη μεγάλη νίκη, μετά τις κατασχέσεις στο πλαίσιο της δίκης για τα «εξαφανισμένα βίντεο» μίλησαν οι δικηγόροι της οικογένειας Τηλκερίδη, Δημήτρης Σκαρίπας και Στέλλα Βαλάνη.

Καταλύτης, τα Πανεπιστήμια

Καταλυτικό ρόλο στην συγκεκριμένη εξέλιξη από την αρχή της διαδικασίας διαδραμάτισαν τα 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και συγκεκριμένα, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ιατροδικαστικό εργαστήριο του ΕΚΠΑ. Σε επιστολές τους προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας τα πανεπιστήμια εξήγησαν αναλυτικά ότι οι εξειδικευμένες εξετάσεις που ζητούν οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, λόγω έλλειψης ειδικού εξοπλισμού.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γίνεται αναφορά στις επιστολές των πανεπιστημίων και προφανώς στη θέση των ορισθέντων από την Εισαγγελία ιατροδικαστών, η οποία (θέση) συμπίπτει με αυτή των Ιδρυμάτων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό βούλευμα ότι « η προσβαλλόμενη παραγγελία είναι - κατά τον προσφεύγοντα - ελλιπής, αναιτιολόγητη, ματαιώνει τον σκοπό της προκαταρκτικής εξέτασης για την ανεύρεση των ακριβών αιτιών θανάτου του υιού του αλλά και την αρχική ικανοποίηση του αιτήματός του περί διενέργειας όλων των ζητούμενων από αυτόν εξετάσεων, δοθέντος ότι σύμφωνα με την ανωτέρω από 22.01.2026 δήλωση του διορισθέντος πραγματογνώμονα αλλά και με έγγραφα άλλων πραγματογνωμόνων που εκδόθηκαν στα πλαίσια εκταφών των σορών άλλων θυμάτων (όπως το υπ' αρ. πρωτ. 965/22.12.2026 έγγραφο της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΑΓΙΘ, Καθηγήτριας Λήδας Κοβάτση), δεν υφίσταται στην ημεδαπή κατάλληλο εργαστήριο για την διενέργεια των εξετάσεων που ζητεί ο προσφεύγων».

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας που εξέτασε την αίτηση διαφωνίας της οικογένειας Τηλκερίδη αποτελούνταν από τους Δικαστές, Ανδρέα Ζιούνα, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Αναστασία Ντιούδη, Πλημμελειοδίκη και Ανδρομάχη Αργύρη, Πλημμελειοδίκη - Εισηγήτρια.

«Σημαντική, επί της ουσίας αλλά και νομικά η δικαίωση του Χρήστου Τηλκερίδη από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, παρά την αντίθετη πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών κ. Παπαϊωάννου. Με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου γίνεται δεκτό το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια του συνόλου των εξετάσεων για τη διακρίβωση των αιτίων θανάτου από εξειδικευμένα εργαστήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Δημήτρης Σκαρίπας.

Η κ. Στέλλα Βαλάνη από την πλευρά της, σημείωσε: «Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη νίκη της οικογένειας Τηλκερίδη, μετά τις κατασχέσεις στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Πρόκειται για μεγάλη νίκη στην υπόθεση των Τεμπών. Δώσαμε σκληρή μάχη και καταφέραμε να γίνουν με τον δέοντα τρόπο προς εξακρίβωση της αλήθειας για τις αιτίες θανάτου του Άγγελου οι εξετάσεις στην σορό. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μας για να βρεθεί συνολικά η αλήθεια στην υπόθεση των Τεμπών.

