Για λόγους ευπρέπειας έκανε δεκτή το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας την δήλωση αποχής της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κ. Αποστολίας Ζαχαριάδη, που εκδίκαζε την υπόθεση των «εξαφανισμένων» βίντεο από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση των Τεμπών. Απορριπτική της δήλωσης αποχής ήταν η πρόταση της Εισαγγελέως στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Οι τρεις δικαστές του Συμβουλίου, Ανδρέας Ζιούνας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Άννα Τσιλιγγιρίδη, Πρωτοδίκης - εισηγήτρια και Βασιλική Κυριτσάκα, Πρωτοδίκης έκαναν ομόφωνα δεκτή την δήλωση αποχής της κ. Ζαχαριάδη, κάνοντας δεκτούς επί της ουσίας τους ισχυρισμούς της ότι αμφισβητήθηκε η ελεύθερη κρίση της.

Η δήλωση αποχής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αποστολία Ζαχαριάδη στη δήλωση αποχής της ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου επικαλέστηκε «μειωτικούς χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό της» από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και κλίμα έντασης, κατά τη διάρκεια της δίκης. Αναφέρθηκε ονομαστικά στην κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο συγγενών θυμάτων, σημειώνοντας, «μετά διακοπή συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2026 κατηγορήθηκα ευθέως από την συνήγορο κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου πέραν της μια φοράς ότι είμαι επίορκη Δικαστής, ότι συμμετέχω σε παραδικαστικό κύκλωμα με την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Βάσω Μυλωνά («...Πρόκειται για παραδικαστική λειτουργία της έδρας, δεν έχει καμία δουλειά η Πρόεδρος να συσκέπτεται με επίορκα πρόσωπα » ότι δέχομαι ευθέως υποδείξεις και εντολές από ανώτερους ιεραρχικά συναδέλφους μου και από κυβερνητικά στελέχη, ότι με τις πράξεις μου « κοροϊδεύω» το Δικαστήριο και μετέρχομαι τεχνάσματα, αμφισβητήθηκαν ακόμη και γεγονότα που άπτονται της υγείας μου».

Απορριπτική η εισαγγελική πρόταση

Απορριπτική ήταν η πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας κ. Σοφίας Χατζηκώστα. Πρότεινε την απόρριψη με το σκεπτικό ότι οι «φραστικές υπερβάσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, που εμπεριείχαν λεκτικές επιθέσεις και απαξιωτικούς ισχυρισμούς ήταν απόρροια της έντασης, που σχετίζεται με τη φύση της υπόθεσης και του τρόπου άσκησης εκ μέρους της συνηγόρου των υπερασπιστικών καθηκόντων των εντολέων της». Η Εισαγγελέας εκτίμησε ότι οι φραστικές υπερβάσεις δεν θεμελιώνουν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που να επιβάλλουν την αποχή της Προέδρου του Δικαστηρίου και ενισχύει την πρότασή της με το επιχείρημα ότι δεν υποβλήθηκε από κάποιο διάδικο αίτηση εξαίρεσης της κ. Ζαχαριάδη.

Δεκτή η αίτηση

Πάρα ταύτα το Δικαστικό Συμβούλιο, έκανε δεκτή την αίτηση, με το σκεπτικό ότι τα λεγόμενα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας μπορούν να δώσουν αφορμή για αντικειμενική και ανεπηρέαστη διερεύνησης της υπόθεσης. Επίσης εκτιμήθηκε ότι συνέχιση της συμμετοχής της Προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μπορεί να «δώσει αφορμή για περαιτέρω δυσμενή σχόλια σε βάρος της, τα οποία θα έχουν ως άμεσο και ευθύ αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος της Δικαιοσύνης. Υπάρχει δε, σφοδρή πιθανότητα, κατ' αντικειμενική κρίση, οι τυχόν θιγόμενοι από την απόφαση που θα εκδοθεί υπό την Προεδρεία της Αποστολίας Ζαχαριάδη, Πρωτοδίκη Γενικής Επετηρίδας, να μην την αποδεχθούν ως αποτέλεσμα μιας καλόπιστης και αδιάβλητης κρίσης και να θεωρήσουν ότι αυτή θα είναι αποτέλεσμα μεροληπτικής εκ μέρους της στάσης. Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η από 2-4-2026 δήλωση αποχής της ανωτέρω Δικαστή και να της επιτραπεί η αποχή της από τη συνέχιση άσκησης των καθηκόντων της στην ανωτέρω υπόθεση».