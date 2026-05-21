Το συγκινητικό μήνυμα της θείας του για τον αγώνα ζωής του Γεράσιμου.

Τα 24ά του χρόνια συμπληρώνει σήμερα ο Γεράσιμος-Ιάσονας Γεωργιάδης, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που νοσηλεύεται σε κώμα. Ένας αγώνας δύσκολος, σιωπηλός, επίπονος.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η θεία του, Χριστίνα Γεωργιάδη, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη διαρκή αγάπη και τη στήριξη της οικογένειας, αλλά και την ευχή να συνεχίσει να παλεύει σύμφωνα με το Magnesianews.gr

«Σήμερα γίνεσαι 24 ετών… ακόμη ένας χρόνος… η 4η συνεχόμενη φορά που περνάς τα γενέθλιά σου εκεί… στο κρεβάτι του νοσοκομείου… Χρόνια σου πολλά αγαπημένε μου ανιψιέ… Κράτα γερά Γεράσιμε!!!», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

