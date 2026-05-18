Δεν πήγε στην Παλλήνη, εξαιτίας του Πολάκη, επέλεξε να ακούσει τον Τσίπρα στην εκδήλωση του Unmute Now.

Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, στην Παλλήνη, επέλεξε ο Παύλος Πολάκης να τοποθετηθεί δημόσια, για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ομιλητές θα ήταν ο Γιάννης Μπουλέκος από την Κουμουνδούρου, ο Νίκος Κοτζιάς και ο Πέτρος Κόκκαλης. Όμως, ο επικεφαλής της κίνησης «Κόσμος» επέλεξε να μην παραστεί, εν τέλει. Και σωστά καταλάβατε, ο λόγος ήταν η παρουσία Πολάκη. Αντίθετα, επέλεξε να έρθει στην εκδήλωση του Unmute Now και να ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα…

Α. Γ.