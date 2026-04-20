Από την ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων των Τεμπών δεν μπορεί να προκύψει εάν οι είκοσι έξι (26) άνθρωποι επέζησαν της σύγκρουσης των δύο τρένων και έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς. Η ιατροδικαστής που ανέλαβε για λογαριασμό της Siemens να απαντήσει στην αγωγή, που κατέθεσε εναντίον της εταιρίας ο Χρήστος Τηλκεριδης, πατέρας θύματος των Τεμπών, σε έγγραφο της επισημαίνει ότι δεν έγιναν οι προβλεπόμενες εξετάσεις κατά την αρχική ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι δεν έγιναν, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα τοξικολογικές, μικροσκοπικές καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις του λάρυγγα και των πνευμόνων των θυμάτων.

Συνεπώς, η ιατροδικαστής της Siemens καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με την ιατροδικαστική εξέταση των Λαρισαίων ιατροδικαστών «δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να διαπιστωθεί με επιστημονική βεβαιότητα εάν το θύμα ήταν εν ζωή ή ήταν ήδη νεκρό από κάποια άλλη αιτία προ της έναρξης της πυρκαγιάς που οδήγησε στην απανθράκωση του».

Δικογραφία για ιατροδικαστές

Η εξέλιξη κρίνεται από δικηγόρους συγγενών θυμάτων εξαιρετικά σημαντική για το αίτημα των εκταφων. Εξάλλου οι αιτήσεις εκταφων από έντεκα συγγενείς θυμάτων εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δικογραφίας με την οποία ελέγχονται οι ιατροδικαστές της Λάρισας για παράβαση καθήκοντος. Αυτό που αναφέρει, με απλά λόγια, η ιατροδικαστής της Siemens είναι ότι δεν έγιναν στα θύματα όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις, ώστε να προκύψει η αιτία θανάτου. Να θυμίσουμει ότι στις ιατροδικαστικές εκθέσεις για 26 από τα 57 συνολικά θύματα ως αιτία θανάτου αναφερόταν η «απανθράκωση».

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Το σχετικό έγγραφο κατατέθηκε στην προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας από δύο συγγενείς θυμάτων προκειμένου να προχωρήσουν, 6 μήνες μετά την ανάσυρση και ενσωμάτωση της δικογραφίας, οι εκταφές.

Στο μεταξύ είναι αξιοσημείωτο ότι η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας είχε προχωρήσει σε παύση των ορισμένων από την ίδια πραγματογνωμόνων ιατροδικαστών. «Ακατανόητη» χαρακτήρισε η δικηγόρος της οικογένειας Τηλκεριδη κ. Στέλλα Βαλάνη, αφού ενόψει έκδοσης βουλεύματος από το δικαστικό συμβούλιο δεν είχαν αποφασιστεί οι όροι της εκταφής.