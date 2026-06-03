Με δήλωση απογοήτευσης ξεκίνησε την τοποθέτηση της επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους στη δίκη των Τεμπών.

«Περιμέναμε υπομονετικά για να ακούσουμε κα τις τοποθετήσεις των συνηγόρων. Να δούμε αν κάποιος μας θέλει σε αυτή τη δίκη. Απογοητευτήκαμε».

Με αυτή την... δήλωση απογοήτευσης ξεκίνησε την τοποθέτηση της επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους στη δίκη των Τεμπών.

Χαρακτηρίζοντας τους 4 κατηγορούμενους υπαλλήλους του ΟΣΕ ως «τον βασικό πυρήνα του εγκλήματος», η δικηγόρος εξέφρασε την πρόθεση του δημοσίου να συμβάλλει θετικά στη διαλεύκανση της αλήθειας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών και στην αποκατάσταση της ισορροπίας και της τάξης και του αισθήματος δικαίου.

Αναλυτικά, στην τοποθέτηση της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους ισχυρίστηκε:

«Απογοητευτηκαμε. Κανένας δεν μας θέλει σε αυτή τη δική. Οι κατηγορουμενοι είναι 36, από όσα ακούω εδώ μέσα είναι λες και κατηγορουμενο είναι το δημόσιο. Βρισκόμαστε εδώ με μόνο σκοπό να συμβάλλουμε θετικά στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην αποκάλυψη της αλήθειας για να αποδοθούν οι ευθύνες, όσες αναλογούν, στον καθένα. Κρίναμε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας του εγκλήματος και δεν εξαιρουμε τους υπόλοιπους κατηγορουμενους ουτε τους θεωρούμε αθώους. Οι δικηγορικοι σύλλογοι μπορούν να συμβάλλουν στη διεξαγωγή μιας δίκαιης δικής. Το δημόσιο έχει άμεση ζημία, διότι φορέας της ευθύνης ασφαλείας είναι το δημόσιο και έχει υποστεί άνεση ζημία.

Αναφορικά με τις ενστάσεις των συνηγορων, δεν θα μπω σε διαδικασία αντιπαλότητας ούτε θα απολογηθώ γιατί το δημόσιο δεν είναι κατηγορουμενο στη δίκη. Να επισημάνω ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι λειτουργοί που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα δεν είναι συγκλονισμενοι με το δυστύχημα. Θέλουμε όλοι να συμβάλλουμε στη διαλεύκανση της αλήθειας και στην απόδοση των ευθυνών, να συμβάλλουμε θετικά σε αυτόν τον σκοπό. Το κράτος ως οντότητα δεν εξαντλείται στην εποπτική του ιδιότητα. Είναι ότι προσπαθεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ισορροπίας και της τάξης, του αισθηματος δικαίου. Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, στην αποκατάσταση της αδικίας και τη διαλευκανση της υπόθεσης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η δικηγόρος του ΝΣΚ ζήτησε από την έδρα να δώσει προθεσμία διότι περιμένουν απάντηση για την ιδιοκτησία του τροχαίου υλικού. Να σημειωθεί ότι η Εισαγγελέας της έδρας στην πρόταση της είχε υποστηρίξει ότι το τροχαίο υλικό που υπέστη ζημία από το δυστύχημα ανήκει στον ΟΣΕ. "Τρία χρόνια μετά και ακόμη δεν ξέρουν σε ποιόν ανήκει το τροχαίο υλικό του δυστυχήματος", σχολίασε η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.