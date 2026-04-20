Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκαν ίχνη εμπρηστικής ενέργειας.

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με στόχο το όχημα του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα της υπόθεσης των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αυτοκίνητο του τυλίχθηκε στις φλόγες εντός του πανεπιστημιακού χώρου, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στην κατάσβεση. Κατά τον έλεγχο του περιστατικού εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εμπρηστική ενέργεια, με χρήση εύφλεκτου υγρού.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές, με την Κρατική Ασφάλεια να αναλαμβάνει την προανακριτική διαδικασία μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της εμπρηστικής καθώς και να συλλεχθούν τυχόν ευρήματα που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Κατασβέστηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα στον δήμο Ζωγράφου Αττικής, έπειτα από άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενα οχήματα ή σημεία.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2046233805082546304}

Το πόρισμα Καρώνη

Ο καθηγητής του ΕΜΠ και πραγματογνώμονας Δημήτρης Καρώνης είχε διατυπώσει, στην έκθεσή του, την εκτίμηση ότι η πυρόσφαιρα που παρατηρήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών θα μπορούσε να σχετίζεται με τα έλαια σιλικόνης των μηχανών. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τεχνικής του ανάλυσης, το συγκεκριμένο συμπέρασμα βασίστηκε σε δεδομένα και εργαστηριακές αναλύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους.