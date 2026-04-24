Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσουν σχεδόν ταυτόχρονα στην Αθήνα ετα΄την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Στην Αθήνα θα βρεθεί μετά την Κύπρο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν θα φτάσει σχεδόν ταυτόχρονα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Κύπρο, όπου βρίσκονται και οι δύο για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ και κατά τη συνάντησή τους αναμένεται να ανανεώσουν την 5ετή σύμβαση αμυντικής υποστήριξης μεταξύ των δύο κρατών.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκονται η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ειδικότερα, σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;» στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TF1 επισημαίνεται εισαγωγικά ότι «η εν λόγω επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επικύρωση της ανανέωσης της αρχικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας».

Στη συνέχεια σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η επίσκεψη «θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς» και «την κοινή προσήλωσή στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό». Ακόμη, τονίζεται ότι η επίσκεψη «θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας» και πως το Παρίσι και η Αθήνα αναμένεται να «ανανεώσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του 2021, η οποία θα ανανεώνεται πλέον σιωπηρά».

Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, που επικαλείται το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου αποσκοπεί «στην προώθηση περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία», αλλά και πως αυτό που προβάλλεται ως «απόλυτη προτεραιότητα» για την Αθήνα, είναι η ναυτιλιακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο, καθώς Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους και βρίσκονται στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του CNEWS με τίτλο «Ο Μακρόν στην Ελλάδα την Παρασκευή για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», όπως και της ιστοσελίδας TELEGRAMME με τίτλο «Γιατί η επίσκεψη Μακρόν έχει "ιδιαίτερη σημασία" για την Ελλάδα».

Παράλληλα, ο ραδιοφωνικός σταθμός EUROPE1, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα με τίτλο «Μετά την Κύπρο, ο Μακρόν μεταβαίνει στην Αθήνα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας», προσθέτει πως στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί και η Naval Group, η οποία είναι υποψήφια για την πώληση τεσσάρων υποβρυχίων Barracuda στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ