Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από την ΕΡΤ η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Στο προσκήνιο έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό τα ονόματα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, με ορισμένα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, να τους θέλουν να αποχωρούν από την ΕΡΤ με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Οι δύο παρουσιαστές, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει και εξελίξει την εκπομπή «Στούντιο 4» στην κρατική τηλεόραση, ενώ φημολογείται ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα αλλάξουν τηλεοπτική στέγη.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, οι δύο παρουσιαστές αναμένεται να μετακομίσουν στο ΣΚΑΙ, ωστόσο ο τίτλος της εκπομπής θα παραμείνει στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, ένα από τα ονόματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο για τη μεσημεριανή ζώνη της κρατική τηλεόρασης, είναι της Δανάης Μπάρκα.

Από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, έκανε σαφές, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ μάλιστα δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα μετακινηθούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Να πω ότι έχουμε δύο κομμάτια του ρεπορτάζ: το ένα ότι η Νάνσυ και ο Θανάσης συζητούν να φύγουν από την ΕΡΤ. Και το άλλο, ότι αν φύγουν θα αναλάβει η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης το πρόγραμμα σε δική τους παραγωγή», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνέχισε:

«Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η Νάνσυ και ο Θανάσης, όντως συζητούν και δεν είναι σίγουρη η παραμονή τους στην ΕΡΤ. Συζητούν και μάλιστα αν κατάλαβα, όχι μόνο μία πρόταση. Γενικώς συζητούν και έχουν ζήτηση… Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, αλλά σύντομα αυτό θα συμβεί…».

Σε ό,τι αφορά τις φήμες που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα και τον Άρη Καβατζίκη να αναλαμβάνουν το «Στούντιο 4», η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε: «Εγώ σας είπα, θα φύγουν και θα πάνε απέναντι να φτιάξουν μία εκπομπή και θα διαλέξουν και οι ίδιοι τους νέους παρουσιαστές; Μου έκανε λίγο περίεργο. Μου το επιβεβαίωσαν λοιπόν και μάλιστα έχει δύο πτυχές του ρεπορτάζ: η Δανάη και ο Άρης δεν συζητούν έτσι κι αλλιώς με την ΕΡΤ, ασχέτως Νάνσυ, Θανάση και παραγωγής. Η Δανάη έχει πει ότι αν γυρνούσε στην τηλεόραση θα ήθελε να κάνει πρωινό σαν αυτό που έκανε, και όχι μια εκπομπή σαν το «Στούντιο 4», αλλά ακόμη και αν συζητήσουν δεν θα έχει καμία σχέση η εταιρεία παραγωγής της Νάνσυς…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0c6wrqg3jt?integrationId=40599y14juihe6ly}