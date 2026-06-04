Ο ηθοποιός παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο μίλησε ο ηθοποιός, Νίκος Μέλλος, που το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός που συμμετάσχει στη σειρά «Το τελευταίο νησί» περιέγραψε τις πρώτες στιγμές που ήρθε αντιμέτωπος με την ασθένεια και το πώς κατάφερε να την αντιμετωπίσει συναισθηματικά έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους φίλους του.

Όπως εξήγησε όλα ξεκίνησαν από μία ενόχληση που αισθάνθηκε και τον οδήγησε στο γιατρό προκειμένου να εντοπίσει το λόγο: «Στην αρχή της χρονιάς, είχα μία ενόχληση, είπα να το κοιτάξω, η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ σοβαρό, ήταν καρκίνος τον οποίο αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά», τόνισε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο άρχισε να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα: «Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι… Είδα ότι πραγματικά πώς είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς μου ανθρώπους. Δεν επέτρεπα ποτέ να είμαι ευάλωτος, να με βοηθήσουν. Το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα τώρα. Με φρόντισαν τώρα και πολύ… Είπα και εγώ ένα ψέμα στον εαυτό μου πρώτη φορά, επειδή είμαι πολύ σκληρός με τον εαυτό μου, είπα ότι θα τα καταφέρω και έγινε αλήθεια. Με έπεισα ότι είμαι δυνατός».

Ανατρέχοντας στην στιγμή που οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι έχει καρκίνο δήλωσε: «Η πρώτη φορά είναι πολύ περίεργη διότι κανονικά έχω γύρισμα, είχα ζητήσει από τη δουλειά να πάω πρώτα στο γιατρό και μετά να πάω στο γύρισμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ακούσω ότι είναι καρκίνος, μόλις μου έκανε το υπερηχογράφημα μου είπε «Πρέπει να εγχειριστείς τώρα». Στέλνω τον υπέρηχο και σε ένα θείο μου που είναι γιατρός, το στείλαμε σε ογκολόγο… Μας είπε ότι είναι καρκίνος και πρέπει να εγχειριστώ. Προφανέστατα έκλαψα πάρα πολύ… Δεν είπα το «γιατί σε ‘μένα». Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχα πολύ ισχυρό μέσα μου το ότι είχα κόσμο δίπλα μου να με στηρίξει. Άκουσα πολλές φορές το «Είμαι εδώ» και ήταν όντως. Πολύ φόβος».

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Και συνέχισε μιλώντας για τον τρόπο που εκτίμησε τη ζωή: «Είναι κάτι που με φόβιζε! Άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα. Πάντα πίστευα ότι θα πεθάνω νέος… Αυτό με έκανε κάπως να εκτιμήσω τη ζωή, όχι ότι δεν την εκτιμούσα, αλλά είδα και αυτή την πλευρά. Το πάλεψα και θέλω να το παλέψω. Είπα λίγο να μειώσω το άγχος και τη σκέψη μου σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να με επηρεάζουν».

Τέλος, αναφέρθηκε εν συντομία σε ένα αυτοάνοσο που είχε αντιμετωπίσει πριν από περίπου δέκα χρόνια όταν αντιμετώπισε περιόδους άγχους.