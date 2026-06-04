Η Σύλβια Δεληκούρα σε μία εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου η Σύλβια Δεληκούρα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, εστιάζοντας στο λόγο που επέλεξε να απέχει για ένα χρονικό διάστημα από τη δουλειά της.

Παράλληλα, απάντησε στο ερώτημα της παρουσιάστριας σχετικά με το αν θεωρείται καλή συνεργάτης και «εύκολη στη δουλειά» με την ίδια να δηλώνει ότι απεχθάνεται την αδικία και την έχει δει να συμβαίνει μπροστά της:

«Δεν δημιουργώ προβλήματα. Με την αδικία δεν τα πάω καλά. Αν δω κάτι θα μιλήσω, είτε για ‘μένα, είτε για τον διπλανό μου. Με το συνεργείο τα πηγαίνω καλά σε κάθε σειρά. Έχω δει αδικία και έχω μιλήσει και μπορώ να πω ότι το έχω πληρώσει σε δουλειά και σε κανάλι, στο παρελθόν, μετά όλα ξεχνιούνται. Έχει ειπωθεί ότι είμαι δύσκολη. Το αστείο είναι ότι υπάρχουν ηθοποιοί. Που έχω δουλέψει μαζί τους και είναι όχι απλά δύσκολοι… και δεν λένε τίποτα για κανέναν. Ξέρουμε στον χώρο ποιος είναι δύσκολος και γιατί. Δουλεύω 22 χρόνια».

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