Ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Μιχάλη Μόσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο ηθοποιός άφησε το δικό του αποτύπωμα στην θεατρική σκηνή και την τηλεόραση, ενώ έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Ταμτάκου».

Ο Μάρκος Λεζές και η Ελένη Φιλίνη, το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου, μίλησαν στην εκπομπή «Το πρωινό», σημειώνοντας ότι ήταν ένας καλός και ταλαντούχος άνθρωπος.

Ο πρώτος μάλιστα, αποκάλυψε μία άγνωστη μέχρι στιγμής πληροφορία για τον θάνατό του. Όπως εξομολογήθηκε, ο ηθοποιός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο του σπιτιού του στην Κερατέα: «Ήταν καλός άνθρωπος και τίμιος και ταλαντούχας. Τα τελευταία χρόνια είχε απομονωθεί στην Κερατέα. Του έλεγε να κόψει το τσιγάρο, να μην καπνίζει. Του έλεγα ότι θα τον καταστρέψει. Κάθε εβδομάδα τηλεφωνιόμασταν», εξήγησε αρχικά ο Μάρκος Λεζές.

Όσα είπε ο Μάρκος Λεζές για τον θάνατο του ηθοποιού

«Πήρα τη γυναίκα του, τη Βάσια και μου είπε ότι τον βρήκαν στο μπάνιο. Την ρώτησα αν έμενε μόνος του στην Κερατέα και μου είπε ‘ναι’. Η γυναίκα του και τα παιδιά του έμενα στη Νέα Σμύρνη. Αυτός είχε φύγει από το πρωί, τα ξημερώματα. Τον έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Έστειλαν την αστυνομία, φώναζαν, δεν απαντούσε. Είχε τα φώτα αναμμένα. Ο γείτονας δίπλα, είχε τα κλειδιά και τον βρήκαν», τόνισε στη συνέχεια.

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Σε δεύτερο χρόνο, η Ελένη Φιλίνη, μίλησε για την προσωπικότητα του ηθοποιού, εστιάζοντας στο ταλέντο του: «Συνεργάστηκα μαζί του όταν ήμουν κοριτσάκι… Είχαμε παίξει κάποιες παραστάσεις, η τελευταία ήταν με τον Στάθη Ψάλτη και τον Χατζηχρήστο. Ήταν πολύ κύριος, πολύ καλό παιδί και πολύ ταλαντούχος. Ένας άνθρωπος με πολλή ευγένεια και πολύ κύριος. Μην κοιτάς που έγινε γνωστός από τον Ταμτάκο, ήταν εξαιρετικός, είχε μεγάλη γκάμα. Είχε κάνει πολύ θέατρο για πολλά χρόνια, και είχε κάνει όλα τα είδη. Με είχε πάρει τηλέφωνο στη γιορτή μου να δει πώς είμαι… Ήταν σεμνός άνθρωπος… Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο. Συλλυπητήρια και στην οικογένειά του. Ήταν από τα πραγματικά καλά παιδιά».

Η κηδεία του ηθοποιού, θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, στο Κοιμητήριο του Βύρωνα.