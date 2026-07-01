Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός λίγο πριν από το φινάλε της έκτης σεζόν «Το Σοι Σου».

Τη Βίβιαν Κοντομάρη, την αγαπημένη Μπέλλα από το «Σόι Σου», συνάντησε ο Χάρης Χρονόπουλος με την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Όπως λέει, το κλίμα στα γυρίσματα είναι πάρα πολύ καλό και είναι πολύ αγαπημένη παρέα «δεν το λέμε για να το πούμε, το ευχαριστιόμαστε ακόμη και με 40 βαθμούς το καλοκαίρι. Είναι το μυστικό της επιτυχίας της σειράς, το οποίο δεν μπορείς να το ξέρεις από την αρχή. Αυτό είτε συμβαίνει είτε δε συμβαίνει, ευτυχώς σε εμάς συνέβη».

Πώς βρήκε την Μπέλλα αρκετά χρόνια μετά; «Τη βρήκα το ίδιο αφελή, το ίδιο ονειροπόλα, το ίδιο αισιόδοξη, παραμένει η Μπέλλα. Φοβόμουν πώς θα την ‘πιάσω’, μου πήρε μια εβδομάδα και μετά απελευθερώθηκα εντελώς».

Τι θα γίνει με τον Άρη και την Μπέλλα, θα είναι μαζί; «Ενδιάμεσα η Μπέλλα ζει τη ζωή της, δηλαδή αν ο Άρης έρθει για επίσκεψη και φύγει, η Μπέλλα είναι για μια δυο ημέρες με τις πλερέζες και μετά το ξεχνά. Αυτό μου αρέσει στη Μπέλλα. Το τί θα γίνει δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα θα την απασχολεί ο Άρης στη νέα σεζόν».

{https://www.youtube.com/watch?v=XAEvjea5sl4}

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