Φωτιά τώρα ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γενέσιο Τρικάλων Θεσσαλίας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν παράλληλα υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις και να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2089037447174734068}
Στην περιοχή του Γενεσίου είχε καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, για την οποία είχε κινητοποιηθεί ισχυρός συνδυασμός επίγειων και εναέριων μέσων.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής από το συγκεκριμένο μέτωπο.