Οι σοροί εντοπίστηκαν από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Στην οδό Ανδρομάχης, στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε το ένα από τα δύο πύρινα μέτωπα, εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν έξω από καμένο σπίτι, ενώ στην ίδια περιοχή η φωτιά προκάλεσε καταστροφές και σε άλλες κατοικίες.

Οι δύο νεκροί φέρονται να είναι ένας 91χρονος άνδρας και μία 72χρονη γυναίκα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Δείτε το σημείο που βρέθηκαν οι σοροί

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Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στις 14:43 στην περιοχή των Περιστερίων, σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δασικής έκτασης, και μέσα σε λίγα λεπτά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Οι ισχυροί άνεμοι, με ριπές που έφταναν τα 7 μποφόρ, συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση των φλογών προς τους κοντινούς οικισμούς.

Παράλληλα, το δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα – Σελήνια, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση στο νησί.

Εγκλωβίστηκαν πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Όπως ανέφερε ο αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως από την περιοχή.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε μία από τις δυσκολότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού για την περιοχή, καθώς η Σαλαμίνα βρισκόταν σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (4), ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.