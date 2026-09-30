Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα, σήμερα τα ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Εξαιτίας της φωτιάς ένα άτομο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοηθείας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Η φωτιά πιθανότητα εκδηλώθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα σε μπρίζα και γρήγορα πήρε διαστάσεις.
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο υπόγειο της πολυκατοικίας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους.