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Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα, σήμερα τα ξημερώματα, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Εξαιτίας της φωτιάς ένα άτομο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοηθείας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η φωτιά πιθανότητα εκδηλώθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα σε μπρίζα και γρήγορα πήρε διαστάσεις.

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο υπόγειο της πολυκατοικίας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους.