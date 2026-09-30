Οι ενοικιαστές έχουν τη δυνατότητα έως σήμερα να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή ελλείψεις στα στοιχεία που έχουν δηλώσει.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενοικίου, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας να έχουν περιθώριο έως σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους και να «κλειδώσουν» την ετήσια ενίσχυση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο Πίνακας 6 του Ε1, στον οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τα ενοίκια. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για το Ε1 του 2026, στον συγκεκριμένο πίνακα καταχωρίζεται το συνολικό ποσό του ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί και όχι απλώς το μηνιαίο μίσθωμα.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν ιδιαίτερα:

- τους κωδικούς 811-816 που αφορούν την κύρια κατοικία,

- τους κωδικούς 817-822 που σχετίζονται με τη φοιτητική κατοικία.

Ένα λάθος στα ποσά ή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί μπορεί να επηρεάσει τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Οι τρεις σημαντικές ημερομηνίες

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έγινε η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η συνολική ετήσια ενίσχυση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ.

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Η δεύτερη ημερομηνία είναι σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ενοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, εφόσον διαπιστώσουν λάθη ή ελλείψεις στα στοιχεία που έχουν δηλώσει.

Το τρίτο και σημαντικότερο ορόσημο για τους δικαιούχους είναι τα τέλη Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου.

Πώς υπολογίζεται η διπλή επιστροφή

Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος. Με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, αυτό σημαίνει πρακτικά δύο μηνιαία ενοίκια. Για παράδειγμα, εάν το ενοίκιο ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα και η μίσθωση διαρκεί 12 μήνες, το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ και τα δύο δωδέκατα αντιστοιχούν σε επιστροφή 1.000 ευρώ.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε ο δικαιούχος. Δεν απαιτείται, ωστόσο, να έχει εργαστεί εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μάλιστα, η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο υπηρεσίας. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός μπορεί να διατηρεί την κύρια οικογενειακή κατοικία του σε διαφορετική περιοχή και να λαμβάνει την ενίσχυση για το σπίτι που νοικιάζει στην περιοχή όπου εργάζεται.

Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις ή ο δικαιούχος υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες Περιφερειακές Ενότητες, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Τι γίνεται με όσους δικαιούνται και τη γενική επιστροφή

Για όσους λαμβάνουν παράλληλα και τη γενική ετήσια επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος. Με αυτόν τον τρόπο, μαζί με το ένα ενοίκιο της γενικής επιστροφής, ο δικαιούχος μπορεί να φτάσει συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων. Υπάρχει, ωστόσο, ανώτατο όριο. Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το πλαφόν αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Οι προθεσμίες για τα μισθωτήρια

Για τις επόμενες πληρωμές, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τις 15 Ιουλίου του έτους καταβολής. Ο αριθμός του μισθωτηρίου πρέπει να αναγράφεται στον πίνακα 6 του Ε1 του προηγούμενου έτους, είτε πρόκειται για κύρια είτε για δευτερεύουσα κατοικία.

Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του αριθμού με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους πληρωμής. Για την αναδρομική πληρωμή του 2024, πάντως, κρίσιμη είναι η εικόνα του Ε1 όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2026.

Τι ισχύει αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν και όταν ο δικαιούχος αποκλείεται επειδή τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε είναι ελλιπή ή λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προσκομίσει τη σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας του για τον τόπο εργασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή αυτών των περιπτώσεων έως το τέλος Νοεμβρίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει, πάντως, τελικό περιθώριο υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για το σύνολο των δικαιούχων της γενικής επιστροφής, η καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Έτσι, το φετινό μέτρο δημιουργεί δύο διαφορετικές ταχύτητες για τους ενοικιαστές: από τη μία τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου και από την άλλη την ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς της περιφέρειας, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.