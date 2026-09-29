Πέπλο μυστήριο επικρατεί γύρω από το Market Pass το οποίο «διαφημίστηκε» αρκετά αλλά τους τελευταίους μήνες έχει πέσει... σιγή ασυρμάτου.

Σιγή ασυρμάτου για το Market Pass από την κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο είχε «επικοινωθεί» από στελέχη της κυβέρνησης πριν το καλοκαίρι. Ξαφνικά μπήκε στο πάγο και πλέον δεν υπάρχει καμία δημόσια αναφορά για ένα μέτρο που θα δώσει ανάσα στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ

Σε νέα παράταση φαίνεται να οδηγείται ο σχεδιασμός για το νέο Market Pass, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση του μέτρου και τις πληρωμές έχει ήδη μεταβληθεί.

Το νέο πρόγραμμα δεν περιλαμβανόταν τελικά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, εξέλιξη που διατηρεί την αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα φτάσει η ενίσχυση στους δικαιούχους.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν την πλατφόρμα για την υποβολή των στοιχείων να ανοίγει εντός Οκτωβρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται πλέον ακόμη και μέσα στο 2027. Έτσι, το αρχικό σενάριο για καταβολή της ενίσχυσης εντός Σεπτεμβρίου έχει ήδη απομακρυνθεί.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνδέεται με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία ενεργοποίησης της ενίσχυσης και τις πρώτες πιστώσεις.

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Ποιοι αναμένεται να είναι οι δικαιούχοι

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα, με βασική κατηγορία τους πολίτες που λαμβάνουν ή έχουν λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, στη νέα ενίσχυση αναμένεται να μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για όσους είχαν λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έστω και για έναν μήνα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, ακόμη και εάν σήμερα δεν λαμβάνουν πλέον τη συγκεκριμένη παροχή.

Για αυτή την κατηγορία εξετάζεται η καταβολή αναδρομικών, ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πληρούνταν οι προϋποθέσεις ένταξης.

Η διαδικασία αναμένεται να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων κοινωνικών παροχών, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για νέα διαδικασία υποβολής αίτησης.

Πώς θα λειτουργεί το voucher

Η ενίσχυση σχεδιάζεται να παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher, με μοναδικό κωδικό ή barcode, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για αγορές βασικών ειδών διατροφής.

Το voucher αναμένεται να γίνεται δεκτό σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων, ενώ δεν θα μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.

Στον προηγούμενο κύκλο του Market Pass, η ψηφιακή κάρτα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αγορές σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων, ενώ προβλεπόταν και χρήση για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε αντίστοιχα καταστήματα.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες για τον νέο κύκλο, το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να ξεκινά από τα 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών και των προστατευόμενων τέκνων.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τους όρους του προγράμματος και τα κριτήρια που θα οριστούν.

Εφόσον η πρώτη καταβολή πραγματοποιηθεί προς το τέλος του φθινοπώρου ή μεταφερθεί στο 2027, εξετάζεται να περιλαμβάνονται και αναδρομικά ποσά για όσους έχουν κριθεί επιλέξιμοι για προηγούμενους μήνες.

Αναδρομικά έως 30 μήνες

Στο υπό εξέταση σενάριο προβλέπονται και αναδρομικές καταβολές, οι οποίες για ορισμένους δικαιούχους μπορεί να φτάνουν έως και τους 30 μήνες, με αφετηρία την 1η Μαρτίου 2024.

Εφόσον τελικά ισχύσει μηνιαία ενίσχυση 40 ευρώ, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

6 μήνες: 240 ευρώ

12 μήνες: 480 ευρώ

18 μήνες: 720 ευρώ

24 μήνες: 960 ευρώ

30 μήνες: 1.200 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά και το τελικό εύρος των δικαιούχων τελούν υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Πιέζονται τα νοικοκυριά

Τα 40 ευρώ του νέου Market Pass δύσκολα μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστική «ανάσα» για τα νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να πιέζει το οικογενειακό εισόδημα.

Έτσι, εφόσον τελικά προχωρήσει η ενίσχυση των 40 ευρώ, το ποσό αναμένεται να λειτουργήσει περισσότερο ως προσωρινή ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού παρά ως πραγματική κάλυψη του αυξημένου κόστους των αγορών. Για ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί εβδομαδιαίες αγορές, τα 40 ευρώ μπορούν να απορροφηθούν πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα όταν στο καλάθι περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη καθαρισμού και βασικά προϊόντα καθημερινής χρήσης.