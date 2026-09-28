Ο γιατρός αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για τα εγκληματικά λάθη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Την ώρα που έρχονται στο φως ολοένα και νέα επιβαρυντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί φαίνεται πως κρατούν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από εκείνη που είχε διαφανεί αρχικά, αμέσως μετά τη σύλληψή τους.

Ο 58χρονος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, όπως όλα δείχνουν, είναι αποφασισμένος να αναλάβει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων που υπήρχαν μέσα στο ιατρείο. Αντίθετα, δείχνει πως σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να μοιραστεί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα τις ευθύνες για την προχειρότητα και τα εγκληματικά λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Από την πλευρά της Ιωάννας Γάκα, πληροφορίες αναφέρουν από το περιβάλλον της 56χρονης ανειδίκευτης γιατρού πως θα αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον τραγουδιστή, κάτι που ισχυρίστηκε μία από τις νοσηλεύτριες στην κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα.

Καλούνται νέοι μάρτυρες

Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει πάντως την έρευνα, καλώντας και νέους μάρτυρες προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο και οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα έχει κληθεί να εξεταστεί ως μάρτυρας άλλη μία νοσηλεύτρια στο ιατρείο προκειμένου να απαντήσει στα δεκάδες ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάκριση.

Σημαντικά στοιχεία εκτιμάται ότι θα εισφέρουν ωστόσο τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Το σχετικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου που θα ανάψει το πράσινο φως για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών αναμένεται πιθανότατα έως το τέλος της εβδομάδας.

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Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων Νίκος Αγαπηνός δηλώνει πάντως ότι «από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».