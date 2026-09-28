«Δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία για ποιον λόγο επιμένετε τόσο πολύ γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Τεμπών», τόνισε η Άνθη Βούλγαρη απευθυνόμενη στον υπουργό Υγείας.

Η Ανθή Βούλγαρη απάντησε στα όσα είπε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης για το μεταξύ τους επεισόδιο σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού, Mega News. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε στον ΣΚΑΪ ότι φώναξε στη δημοσιογράφο για ένα λεπτό μόνο όταν τον έβρισε.

Η Ανθή Βούλγαρη δεν το άφησε αναπάντητο και τον χαρακτήρισε δημοσίως ως «ψεύτη».

«Εγώ δεν ξαναναφερόμουν, αλλά είπε κάτι που είναι τελείως αναληθές», είπε αρχικά και στη συνέχεια φιλοξένησε το σχετικό απόσπασμα από τη σημερινή τηλεοπτική εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Κύριε Γεωργιάδη είστε ψεύτης, γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης, μόνος σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία για ποιον λόγο επιμένετε τόσο πολύ γιατί δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Τεμπών. Φαντάζομαι η ιστορία και ο κόσμος θα το κρίνει κάποια στιγμή», πρόσθεσε.

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