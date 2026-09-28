Ο 52χρονος σύντροφός της αναζητείται από την αστυνομία.

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πρόκειται για μία 28χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Συρία, η οποία τηλεφώνησε στο 100 τα ξημερώματα της Κυριακής και δήλωσε ότι δέχτηκε αρχικά φραστική απειλή από τον 53χρονο, επίσης Συριακής καταγωγής, σύντροφό της. Στη συνέχεια όπως δήλωσε, ο σύντροφός της την χτύπησε με αντικείμενο σε όλο της το σώμα προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα.

Η κλήση της εντοπίστηκε από το ραντάρ της αστυνομίας η οποία έσπευσε στο σημείο και την παρέλαβε για να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου.

Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του ξηλοδαρμού της, τα παιδιά της κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Η ίδια δήλωσε ότι νιώθει τρόμο και ανησυχία μετά τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσε ο σύντροφός της, ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί να φιλοξενηθεί σε κάποια κοινωνική δομή ή σε safe house και ζήτησε punic button.

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Πηγή: zarpanews.gr