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Και να φανταστείτε ότι ακόμη είναι Σεπτέμβριος. Και οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο.

Στα άκρα τείνει να φθάσει ο «γαλάζιος» εμφύλιος εντός του υπουργικού Συμβουλίου. Με αφορμή την στήριξη που παρείχε ο Π. Μαρινάκης στον Άδωνι Γεωργιάδη κάποιοι μπήκαν στον πειρασμό να συγκρίνουν την αντίστοιχη συμπεριφορά κάποιων υπουργών εναντίον του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας.

«Παρότι ο Άδωνις το τερμάτισε και στο Μαξίμου δεν τρελάθηκαν από την συμπεριφορά του εντούτοις ο Π. Μαρινάκης του έβαλε πλάτη. Κι ας είναι υποψήφιοι στην ίδια Περιφέρεια» έλεγαν επικαλούμενοι την κυβερνητική αλληλεγγύη και οι καμπάνες ακούστηκαν μέχρι το υπουργείο Εργασίας.

Και να φανταστείτε ότι ακόμη είναι Σεπτέμβριος. Και οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο.

Τι έχουμε να ακούσουμε ακόμη..

Ε.Σ.