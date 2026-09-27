Από το «οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος» στο «δεν αφορά τους προκατόχους μου».

Μίλησε για την «πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου» και για να μη μείνει καμία αμφιβολία ότι «καρφώνει» τους προκατόχους του έγινε πιο συγκεκριμένος: «Αν όλα ήταν καλά δεν θα ερχόμουν».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, άπειρος στην τήρηση εσωκομματικών υπηρεσιών, υπερασπίστηκε το έργο του από το βήμα της Βουλής με τρόπο που άφησε έκθετους τους προκατόχους του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή τους Βορίδη, Λιβανό, Γεωργαντά, Αυγενάκη, Τσακίρη, Τσιάρα.

Εννοείται πως οι πρώην θύμωσαν και κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Ο πρώην Επίτροπος πήγε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να τους εξηγήσει τα ανεξήγητα, δηλαδή για να τους πείσει ότι δεν ήθελε να πει αυτό που κατάλαβαν. Και έριξε λίγο πιπεράκι για να το νοστιμέψει, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Ν. Ανδρουλάκη στο γήπεδο (για τον Παναθηναϊκό), όπου του θύμισε τη διαχρονικότητα των ευθυνών για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων.

Καλά το πάει - αν πράγματι θέλει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής... Έτσι κάνουν οι περισσότερο...

Α.