Μπορεί να μην είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές.

Η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Ντ. Μπακογιάννη σχετικά με συμπτώματα αλαζονείας στην κυβέρνηση και καβαλημένη καλάμια εκλήφθηκε γενικώς ως ευγενικό «άδειασμα». Είπε, συγκεκριμένα, ότι ο πρωθυπουργός αξιολογεί αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και αυτό δείχνει ότι δεν άρεσε στο Μέγαρο Μαξίμου η παρέμβασή της.

Παρόλα αυτά, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν πτοείται και δεν θα αναδιπλωθεί. Άλλωστε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα θέσει ξανά υποψηφιότητα στα Χανιά.

Και τότε θα έχει ακόμη μεγαλύτερη άνεση να λέει ό,τι σκέφτεται…

Α.