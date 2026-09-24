Η κατάσταση στο εσωτερικό της ΝΔ παραπέμπει σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα και επιβεβαιώνεται σε κάθε ευκαιρία. Το νέο κρούσμα «σύμπνοιας» προέκυψε γύρω από τις καταγγελίες της Ντόρας Μπακογιάννη για «καλάμια» και «αλαζονεία» υπουργών.

Κληθείσα να πάρει θέση, η πάντοτε λαλίστατη Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στα Παραπολιτικά fm, εξέφρασε λίγο πολύ την έκπληξή της για τις καταγγελίες της κας Μπακογιάννη, αφού καταλόγισε σε κάποιους υπουργούς το... αντίθετο. «Δεν έχω δει αλαζονεία από υπουργούς στον δημόσιο λόγο, βλέπω το αντίθετο, τους βλέπω πολύ ήπιους και πολύ απολογητικούς», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που τσαλακώνονται πάρα πολύ και άλλοι που δεν τσαλακώνονται».

Και κάπως έτσι, μέσα από την επίμαχη διαφωνία προκύπτει μια νέα διαχωριστική τομή στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης: Υπουργοί αλαζόνες τελικά ή «κότες»; Ιδού η απορία...

Ε.Σ.